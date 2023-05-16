«Принято решение уйти»: что сказал Козловский россиянам на прощание

Данила Козловский крайне редко откровенничает с прессой. Не был он открыт для диалога и теперь. Сенсационное заявление, которое артист сделал публично, оказалось не подкреплено ни пресс-конференцией, ни ответами на вопросы репортеров и поклонников.

Козловский объявил фанатам жуткие новости, но от комментариев о причинах такого решения категорически отказался. У одного из самых востребованных актеров в России был весьма тяжелый год, беды сыпались на него одна за другой. И, видимо, выносить происходящее у знаменитости попросту не осталось сил.

Поэтому Козловский публично заявил о своем уходе. Где сейчас актер, не знают ни поклонники, ни даже желтая пресса. Однако обнадеживает одно: известно, когда он вернется.