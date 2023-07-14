Приняли с распростертыми объятиями: после увольнения Васильев решился на переезд

Александр Васильев долгое время жил на две страны. Ведущий работал в России и Турции, где занимался декорациями для театральных постановок. И со временем он настолько сильно влюбился в восточную страну, что решил туда переехать.

Так, звезда «Модного приговора» купил себе квартиру в курортном городе Анталья. В Турции его привлекает не только культура, но и климат, а также низкие цены на жилье и продукты.

«Это очень привлекательная страна. Я живу в резиденции на берегу бассейна», — цитирует слова историка моды портал Blitz+.

При этом знаменитость подчеркивает: в Турции он согласен на весьма скромную жизнь. Его квартира всего лишь 100 квадратных метров, в ней три комнаты и лоджия, а в жилом комплексе он соседствует в основном с ортодоксальными мусульманами. Но он полностью доволен жильем и собирается остаться там жить, ведь его шоу не выходит в эфир уже больше года.