Приняли «Плюрибус» за комедию? После 5-й серии новинка создателя «Во все тяжкие» превратилась в мрачный Sci-Fi

Пятый эпизод «Плюрибуса» заканчивается не на кульминации, а на чистом, нефильтрованном ужасе. Кэрол Стурка, оставшись в опустевшем Альбукерке, наконец-то докопалась до главной тайны «Других» — того, что они пьют из безобидных на вид пакетов из-под молока.

И то, что она обнаруживает под брезентом на складе Duke City Dairy, — это не просто шокирующий поворот. Это преображение сериала из полукомедийного фарса в Sci-Fi хоррор.

Что нашла Кэрол?

Сцена построена идеально. Мы не видим объект, мы видим её реакцию: ступор и недоумение переходят к леденящему ужасу. Контекст не оставляет сомнений: «Другие» массово потребляют какую-то оранжевую жидкость, спрятанную в упаковке от молока, которую производят из загадочных белых кристаллов (привет «Во все тяжкие»).

А на морозильном складе, среди запасов еды, хранится что-то, что необходимо скрывать под брезентом. Логика повествования кричит об одном: под целлофаном — человеческие тела, коих после появления Других на планете образовались миллионы.

Именно эта догадка заставила тренды соцсетей взорваться отсылками к фильму «Зелёный сойлент» (1973).

«Плюрибус» новый «Зелёный сойлент»?

Параллель прямая и беспощадная. В фильме-антиутопии корпорация «Сойлент» решает проблему голода в перенаселённом мире, выпуская питательные батончики «Сойлент Грин». Кульминационное открытие детектива Торна (Чарлтон Хестон) стало крылатой фразой: «Сойлент Грин — это люди!», переработанные трупы.

В «Плюрибусе» «Другие» — существа, неспособные причинять вред. Но после вируса и эмоциональных всплесков Кэрол на планете остались миллионы непогребённых тел. Если жидкость в пакетах — это питательная субстанция, произведённая из останков погибших, то перед нами циничная, но безупречно логичная утилизация ресурсов.

Это делает утопический коллективный разум не просто блаженным сообществом, а системой с чудовищной, пусть и рациональной, подоплёкой. Они не убивают, они... перерабатывают. Но тут кроется главный ужас.

Что это меняет?

Это открытие переворачивает всю моральную дилемму сериала. Если Кэрол решится «разъединить» человечество, она вернёт людям не только свободу воли, но и этическую катастрофу: горы разлагающихся тел и осознание того, чем они «питались» в течение всего «Соединения».

Коллективный разум, возможно, не лгал, говоря, что не может убивать. Но он умалчивал, что обеспечивает своё существование, систематически потребляя мёртвых. А еще что будет, когда тела закончатся? Не начнут ли Другие добровольно идти на жертву, пытаясь прокормиться, пока полностью не истребят себя.

Винс Гиллиган мастерски использует намёки, оставляя самое страшное за кадром. Ужас — не в том, чтобы показать тело, а в том, чтобы показать лицо человека, который это понял. Кэрол осознала, что её попытки «спасти» человечество могут обернуться возвращением в мир, построенный на своеобразном каннибализме.

На великолепный «Из многих» Гиллигана вдохновили 10 культовых фильмов: от «Шоу Трумана» до самой скандальной экранизации Кинга.