Принял чужого ребенка и посвятил себя жене: муж Светланы Рожковой из «Аншлага» (фото)

Светлана Рожкова и Юрий Евдокунин познакомились в Кисловодске, когда оба работали в местной филармонии. Популярная артистка не была готова к серьезным отношениям, но ее новый знакомый проявил настойчивость и завоевал сердце избранницы.

Так, переломным эпизодом в отношениях Светланы и Юрия стало предложение фиктивного брака. Звезда сцены мечтала о большой квартире, поэтому предложила Юрию вступить с ней в союз ради большего жилья, но он ответил, что готов жениться на Светлана только по-настоящему, ведь влюблен в нее. Артистка не стала отказывать своему коллеге и приняла смелое предложение.

«Фиктивный брак стал браком по любви», — вспоминала в одном из интервью Рожкова.

После свадьбы супруги начали жить большой дружной семьей. Юрий как родную принял дочь Светланы от первого брака, а спустя некоторое время на свет появился их общий ребенок — Варвара. Не разлучались влюбленные и на работе: Юрий закончил свою музыкальную карьеру и стал директором жены, в которой разглядел комедийный талант.

Сегодня Юрий и Светлана продолжают жить и работать вместе. Все свободное время они посвящают наследницам и не скрывают, насколько счастливы друг с другом.