Приносят одни несчастья: эти популярные в России имена долгое время были под запретом

Мало кто рисковал так называть наследников.

Династия Романовых в течение многих поколений правила Российской империей. Благодаря историкам про их жизнь известно многое, но мало кто догадывался, как именно представители рода выбирали имена своим наследникам.

Как оказалось, сыновей и дочерей Романовы далеко не просто так называли в честь родственников. Представители династии верили в энергетику имен, поэтому, например, Александров отличали мужественность, героизм и мудрость.

При этом некоторые имена были под строжайшим запретом. После наследника Анны Леопольдовны Иоанна, который провел большую часть жизни в заключении, Елизавета Петровна издала указ об осуждении имени. И мальчиков царского рода перестали так называть не только Романовы, но и многие жители страны.

Дмитриями же не называли из-за крепких ассоциаций со Смутным временем, ведь смерть сына Ивана Грозного Дмитрия долгие годы наводила ужас на всю страну.

Неудачными именами считались Алексей и Петр. Плохая репутация была и у Константина. Так перестали называть мальчиков после внука Екатерины Великой Константина Павловича, который отличался вздорным характером.