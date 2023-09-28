«Принимали роды»: дочь Волочковой познала радость материнства

Дочь Анастасии Волочковой теперь не понаслышке знает, что такое радость материнства и каким трудом она дается. Сама балерина об этом ни сном ни духом: рядом с девушкой в этот момент была новая жена отца и врачи. Мачеха Ариадны Елена Николаева рассказала журналистам о прибавлении в семье.

По словам жены Игоря Вдовина, волнующий момент они встретили вместе с падчерицей. Несколько лет назад у них появилась собака Герда, а телеведущей помогала выбрать питомца как раз Ариадна. Недавно у Герды появились щенки, роды у нее принимали всей семьей. Об этом женщина сообщила изданию StarHit.

Вдовин пригласил врачей, но те наблюдали издалека: собака отказывалась подпускать их к себе. Поэтому роли акушерок взяли на себя Елена с падчерицей. Больше восьми часов они сидели в загончике с домашней любимицей и приняли целых одиннадцать щенков. Теперь дочь Волочковой точно в курсе, как тяжело производить на этот свет новую жизнь.