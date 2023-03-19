Принесла горе и слезы: по этой невероятной красавице страдал самый известный шах Ирана (фото)

Когда недавно разведенный шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви увидел фотографию Сорайи Исфандияри-Бахтиари, он тут же захотел взять ее в жены. Настолько красивой была эта девушка — дочь немки и перса. Свободно говорившая на четырех языках, по-восточному красивая и по-европейски прогрессивная, Сорайя приняла предложение царя царей.

Свадьба была пышной. Мраморный дворец в Тегеране украсили полторы тонны цветов. Платье из серебряной парчи для невесты шил лично Кристиан Диор, а дорогие подарки прислали правители со всего мира (Сталин подарил инкрустированный бриллиантами черный телефон и норковую шубу).

Вскоре после бракосочетания выяснилось, что Сорайя не может иметь детей. Шах предложил обзавестись второй женой — исключительно для получения наследника, но та не хотела делить возлюбленного с кем бы то ни было. За семью годами брака последовал развод. Тогда шах пообещал, что больше не будет жениться, а шахиня сказала, что ее собственное счастье приносят в жертву.

После разрыва иранская принцесса покинула Тегеран, пыталась сниматься в кино и писала мемуары. На съемках фильма «Три лица» она влюбилась в его режиссера, которым оказался Франко Индовина. Но их союз трагически оборвался с гибелью кинематографиста в авиакатастрофе.

Это усугубило состояние и без того мучимой депрессиями Сорайи Иранской. Она умерла в 2001 году в Париже, пережив своего бывшего мужа на 21 год. По иронии судьбы наследники ему не понадобились: в 1979 году в Иране произошла революция. Мохаммеду Реза Пехлеви пришлось бежать из страны.