Принцу Уильяму с тещей не повезло: гляньте, что стало с матерью Кейт Миддлтон (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям — это одна из самых обсуждаемых пар в мире. Неудивительно, что внимание приковано и к родителям герцогини Кембриджской. Оказалось, что теща наследного принца совсем не похожа на представительницу аристократии.

68-летнюю Кэрол Миддлтон отличает элегантный стиль и утонченный вкус. Она оказала серьезное влияние на образ дочери. Однако назвать Кэрол красавицей нельзя. Теща Уильяма обладает заурядной внешностью, к тому же она начала рано стареть. Лицо Кэрол покрыто многочисленными морщинами, выдающими ее возраст.

Пока ее дочь Кейт Миддлтон остается цветущей и привлекательной женщиной. Но, вероятно, ее ждет та же участь, что и мать, ведь гены — вещь упрямая. У герцогини и Кэрол один тип внешности, а это значит, что увядать жена Уильяма будет так же быстро, если не поможет косметология и хирургия.

До удачного замужества Кэрол Миддлтон работала стюардессой. Потом она начала шить карнавальные костюмы и делала реквизит для детских праздников. Позднее Кэрол стала бизнесвумен и начал помогать мужу в его делах.