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Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу

25 июля 2022 13:25
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу

Подруги сильно поссорились несколько лет назад.

Королевский автобиограф Том Бауэр выдал ряд новых откровений о жизни членов королевской семьи Британии. Теперь вышла наружу правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм. Женщины близко дружили, поэтому чета Бекхэмов даже была приглашена на свадьбу Меган и Гарри в 2018 году. Но затем между Маркл и Бекхэм наступил разлад.

Как пишет Mirror, Бауэр уверяет, что Меган и Гарри постоянно проверяют свои имена на наличие слухов или сплетен в Сети, беспокоясь за репутацию. Именно поэтому Меган считала, что многие ее близкие друзья могли «сливать» данные в прессу. Когда в СМИ появилась информация о любимых косметологических процедурах Маркл, под подозрение попала и Виктория. Ведь об этом герцогиня якобы говорила только с подругой.

Принцу даже пришлось вмешаться в ссору жены с Викторией. Он позвонил Дэвиду Бекхэму и обвинил его в неподобающем поведении. После этого дружеские отношения были разрушены. Позже выяснилось, что в утечке виноват салон красоты, в который ходила Маркл. У Гарри и Меган ушло много времени на то, чтобы вернуть расположение друзей.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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