Принцу Гарри не поздоровится: Карл III предпринял решительные меры

Британцы и поклонники королевской семьи по всему миру ждали, как же Карл III отреагирует на скандальные мемуары своего сына принца Гарри, которым тот дал красноречивое название — «Запасной». Когда уже все поверили, что монарх решил деликатно промолчать в ответ на нападки наследника, выяснилось, что он готовит сокрушительный удар.

В преддверии своей коронации, намеченной на начало мая этого года, король собирается дать большое интервью для канала BBC. Любопытно, что собеседником монарха будет журналист Джонатан Димблби, отличающийся довольно скандальной репутацией, поэтому в воздухе запахло жареным. В 1994 году наследник престола уже беседовал с ним — именно тогда он публично признался в изменах своей жене Диане Спенсер.

На новость о том, что Карл III надумал заговорить и предпринял решительные меры, широкая общественность отреагировала двояко. Одни поддерживают желание короля дать отпор опальному сыну, а другие уверяют, что монарх напрасно не придерживается главного правила ныне покойной Елизаветы II, которое гласит: «Никогда не жалуйся, никогда не оправдывайся».