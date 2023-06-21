Принцессу Диану от громкого скандала спас мужчина: Карл III наблюдал со стороны

В середине 80-х состоялся исторический визит принцессы Дианы и принца Чарльза в США. Их принимали у себя Рональд Рейган и его супруга Нэнси. Также на мероприятие были приглашены именитые артисты, среди которых оказались актер Джон Траволта и балетмейстер Михаил Барышников.

Ничто не предвещало конфуза и скандала, но в один момент ситуация накалилась до предела. Так, в программе вечера был запланирован танец леди Ди с одним из гостей. Она мечтала, чтобы компанию ей составил Барышников, которого она называла своим героем. Однако Нэнси Рейган взвалила эту миссию на Траволту, который и так весь вечер дрожал как осиновый лист. Впрочем, актер собрался и пригласил принцессу на танец, тем самым избавив ее от конфуза и потенциального скандала.

Но самое удивительное в этой истории то, что принц Чарльз, будущий король Карл III, равнодушно наблюдал за происходящим. Его не волновало ни то, что Диана танцевала с Траволтой, ни то, что она открыто говорила о симпатии к Барышникову.