«Принцессу цирка» не могут простить Валерии Ланской 15 лет: причина абсурдна

В конце нулевых гремел сериал «Принцесса цирка» с Валерией Ланской в роли гимнастки Аси. Но мало кто знал, что мелодрама – лишь адаптация венесуэльского сериала «Кассандра». И как считают пользователи соцсетей, актерская игра в оригинале была куда ярче, чем в российской версии.

«Оригинал лучше», «В Венесуэле другая культура и другая религия, нечего нашему народу ее прививать, надо свою жизнь показывать. Но именно жизнь, а не сказки», – писали пользователи Интернета. Особенно «досталось» от зрителей Валерии Ланской.

«Если бы "ангела" сыграл Илья Шакунов, и поменьше бы показывали Асю, то сериал бы от этого выиграл. Хотя вряд ли можно было сделать его хорошим», «Мне не нравиться игра главной героини Аси, актриса играет наигранно, повторяется в эмоциях. Видно, что играет, а не живет в кадре», – негодовали зрители.

Впрочем, критика не помешала Валерии Ланской сделать успешную карьеру на телевидении – она до сих пор активно снимается в сериалах и телефильмах.