Принцессой так и не стала: куда пропала первая русская мисс мира Юлия Курочкина

За всю историю конкурса «Мисс мира» заветная корона несколько раз доставалась россиянкам. Одной из счастливиц стала модель Юлия Курочкина, представлявшая страну в 1992 году. Куда пропала красавица после своего триумфа?

Курочкиной было 18 лет, когда организаторы одного модного мероприятия предложили ей отправиться на престижный конкурс. Они помогли ей пройти отбор, минуя местные кастинги. Расчеты организаторов оказались верны — на родину Курочкина вернулась с победой и заветной короной.

Позднее Юлия признавалась, что не хотела ехать на конкурс, однако на этом настояла ее мать. Но, несмотря на свой феноменальный успех и всероссийскую славу, «закрепиться» у Курочкиной не получилось. Она пыталась устроиться в модельное агентство Москвы, но ей предложили лишь работу секретаря. А вскоре о Юлии стали забывать.

Позднее Курочкина вернулась в свой родной город. Сейчас она работает директором туристического агентства. Мисс мира удачно вышла замуж и воспитывает дочь, а с прессой старается не общаться.