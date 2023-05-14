Принцессе Диане запретили это средство красоты: ее возмущению не было конца

Брак принцессы Дианы и Чарльза сложно было назвать спокойным. Довольно быстро леди Спенсер поняла, что ее муж любит другую женщину и даже не собирается скрывать это от нее. Их семейная жизнь была окружена постоянными скандалами и конфликтами. Как оказалось, ссорились они даже из-за косметики.

Принц видел любовь жены к разного рода укладкам, которые стали визитной карточкой Дианы, и не нашел ничего лучше, чем запретить ей пользоваться лаком для волос. Приказ касался, конечно, не лично леди Спенсер, но распространялся на весь замок, и члены королевской семьи сразу поняли против кого он составлен.

Возмущению принцессы не было предела. Однако Чарльз объяснил свое решение заботой об окружающей среде, ведь лак провоцировал дыры в озоновом слое. Но тайный смысл запрета был в том, чтобы лишний раз насолить строптивой супруге.

Диана действительно была поклонницей лака. Фотографы вспоминали, что иногда она использовала его так много, что волосы казались пластиковыми. А потому запрет мужа больно по ней ударил. В одну из перепалок она даже публично заявила, что супруг сходит с ума.