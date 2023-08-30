Принцессе Диане все понравилось в России, кроме одного: вот за что поругала русских

Принцесса Диана появилась в Москве в 90-х. В то время она нередко ездила по миру с социальными поездками и провела в столице России лишь два дня июня. Путешествие супруги принца Чарльза оказалось весьма насыщенным.

В Москве Диана успела посетить Большой театр, провела встречу с чиновниками, занимающимися социальной политикой, а уже на следующий день стала гостьей одной из больниц. В госпитале она встретилась как с врачами, так и с некоторыми пациентами.

Принцесса осталась довольна насыщенной поездкой. И единственное, что ее по-настоящему неприятно удивило, — это отделение, где лежат дети, попавшие в автомобильные аварии. Осматривая больных, Диана с удивлением отметила, как неаккуратно российские водители ведут себя на дорогах.

«Наверное, ваши водители не любят детей», — заметила Диана.

После этого Диана никогда не приезжала в Россию. Она провела ряд подобных поездок, но Москва не входила в расписание путешествий.