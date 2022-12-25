Принцесса или мама Дядя Федора: кто вы из героинь советских мультфильмов?

Работа советских мультипликаторов до сих пор вызывает восторг у зрителей со всего мира. Какими бы преимуществами не обладали современные технологии, позволяющие воплотить в реальность любую авторскую задумку, самым лучшим мультфильмов всех стран и эпох был признан “Ежик в тумане” Юрия Норштейна, созданный с помощью подручных средств. В детстве все мы смотрели советские мультики и восхищались их персонажами. Мальчики мечтали быть похожими на храбрых богатырей, девочки, в свою очередь, старательно копировали принцесс и других женских героинь. Не так давно интернет-пользователи выбрали самых красивых женских персонажей советской мультипликации. По мнению зрителей, пальма первенства безоговорочно принадлежит Элизе - героине мультика “Дикие лебеди”, снятого в 1962 году Михаилом и Верой Цехановскими. Кроме того, в рейтинг вошли Василиса Прекрасная из “Царевны-лягушки” (1954) и Снегурочка из одноименного мультфильма 1952 года.

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