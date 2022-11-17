Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии

В этом августе исполнилось 25 лет со дня гибели принцессы Дианы. Она находилась в «Мерседесе», который на полной скорости врезался в стену тоннеля в Париже. Возлюбленный принцессы Доди Аль-Файед погиб в машине, а она скончалась уже в больнице. Вокруг ее гибели ходило немало слухов: поклонники Дианы верили, что ее убили в результате заговора в Букингемском дворце.

Но была и еще одна версия событий, в которую многие верят даже спустя четверть века после трагедии. Согласно конспирологическим теориям, леди Спенсер знала о готовящемся против нее преступлении и заранее позаботилась о себе. Якобы авария была подстроена, а самой Дианы и Доди Аль-Файеда в машине даже не было.

Принцесса много раз утверждала, что ее жизнь превратилась в публичный цирк. А после «несуществующего» ДТП она могла укрыться с избранником на небольшом острове, где никто не знал, кто такая Диана. Противники этой версии говорят о том, что принцесса никогда не принесла бы такое горе своим сыновьям, соврав им о своей смерти.