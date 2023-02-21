Принцесса Диана спасла горячего красавчика от беды: не поверите, кем он стал (фото)

После одного танца этот красавчик одумался и изменил свою жизнь.

Иногда всего лишь фразы или объятий достаточно, чтобы ободрить человека и заставить его поверить в свои силы. Принцесса Диана как раз обладала этой удивительной способностью внушать людям оптимизм.

Голубые глаза этой аристократки очаровывали окружающих, и порой казалось, что такая женщина — настоящая волшебница из другого мира. Но леди Ди была обычным человеком. Кроме того, она, как и все, имела своих кумиров.

Знаменитая британка была просто без ума от актера Джона Траволты. Когда ее пригласили в Белый дом, то она сообщила, что мечтает познакомиться с этим талантливым мужчиной. Однако именно в это время у него был не самый лучший период в жизни. Он пристрастился к алкоголю и почти утратил веру в лучшее.

Когда темноволосый красавец узнал о желании принцессы Дианы, он взял в себя руки и пришел на официальный прием. Там американскому красавцу удалось потанцевать с королевой людских сердец. А после он твердо принял для себя решение покончить с зависимостью и продолжить сниматься в кино, чем успешно занимается и по сей день.