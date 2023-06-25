Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Принца Луи обсуждает весь мир: из-за его новых выходок можно живот надорвать от смеха

Принца Луи обсуждает весь мир: из-за его новых выходок можно живот надорвать от смеха

25 июня 2023 09:15
Принца Луи обсуждает весь мир: из-за его новых выходок можно живот надорвать от смеха

Юный наследник престола не стесняется выражать свои эмоции.

Принц Луи появился на свет весной 2018 года. С первых дней жизни наследник престола находится под пристальным вниманием всего мира, однако это не помешало ему сохранить детскую непосредственность.

Так, несколько дней назад Луи в компании своих родителей и брата с сестрой прокатился в открытой карете на одном из важных мероприятий. Парад Trooping The Colour показался мальчику чересчур скучным, и он предпочел не скрывать эмоций. Так, Луи активно корчил рожи сначала в карете, а после — на балконе дворца. Внук Карла III не скрывал, как ему неинтересно и как он мечтает поскорее вернуться домой, что не осталось без внимания публики.

Как отметили фанаты королевской семьи, Луи смело можно признать самым популярным членом королевской семьи. Его непосредственное поведение только веселит публику, а сам мальчик, как уверены фанаты, честно выражает все эмоции, которые испытывают его родственники на подобных мероприятиях.

Принца Луи обсуждает весь мир: из-за его новых выходок можно живот надорвать от смеха

«Нормальный мальчишка», «Мне нравится непосредственность детей», «Такие живые детишки», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше