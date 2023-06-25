Принца Луи обсуждает весь мир: из-за его новых выходок можно живот надорвать от смеха

Принц Луи появился на свет весной 2018 года. С первых дней жизни наследник престола находится под пристальным вниманием всего мира, однако это не помешало ему сохранить детскую непосредственность.

Так, несколько дней назад Луи в компании своих родителей и брата с сестрой прокатился в открытой карете на одном из важных мероприятий. Парад Trooping The Colour показался мальчику чересчур скучным, и он предпочел не скрывать эмоций. Так, Луи активно корчил рожи сначала в карете, а после — на балконе дворца. Внук Карла III не скрывал, как ему неинтересно и как он мечтает поскорее вернуться домой, что не осталось без внимания публики.

Как отметили фанаты королевской семьи, Луи смело можно признать самым популярным членом королевской семьи. Его непосредственное поведение только веселит публику, а сам мальчик, как уверены фанаты, честно выражает все эмоции, которые испытывают его родственники на подобных мероприятиях.