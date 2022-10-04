Принца Гарри поставили перед сложным выбором: результат заранее известен

Последние несколько месяцев принц Гарри активно готовил мемуары, в которых планировал рассказать новые секреты королевской семьи. Как отмечали инсайдеры, его откровенность очень пугала Букингемский дворец, который регулярно оказывался в эпицентре скандалов. Однако после смерти Елизаветы II наследник престола вдруг решил исправить свою книгу.

По данным СМИ, герцог Сассекский решил переписать некоторые части книги и убрать наиболее скандальные эпизоды из уважения к своей бабушке. Подобное решение не оценили издатели, которые планировали заработать как можно больше денег на громких мемуарах. Также не оценила такой жест и Меган Маркл.

Как пишет портал Express, супруга принца готова пойти на все, чтобы заработать как можно больше денег. Якобы именно она являлась инициатором скандального интервью Опре Уинфри и заставила принца Гарри написать книгу. Поэтому теперь наследнику престола предстоит сделать сложный выбор: наладить отношения с семьей и изменить рукопись или согласиться с женой и оставить все скандальные эпизоды.

При этом пользователи Сети уверены, что принц Гарри точно не станет спорить с супругой. Якобы Меган Маркл имеет очень большую власть над мужем, поэтому он всегда прислушивается к ней.