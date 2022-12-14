Принца Гарри поставили на место: почему своим в Америке ему не стать

Вышедший на днях скандальный сериал от Netflix «Гарри и Меган» произвел немало шума, как того и ждали. Сюжет рассказывает о непростой участи наследника британского престола и его возлюбленной Меган Маркл. Принцу и его супруге досталось не только от англичан, но и от американцев. Своими впечатлениями от увиденного в собственном шоу на радио SiriusXM поделился известный ведущий Говард Стерн из США. Под его раздачу попала не только скандальная чета, но и Чарльз, нынешний король Великобритании Карл III.

Первый эпизод, по его словам, дался ему адски тяжело. Стерн пожаловался, что Гарри и Меган предстали слишком плаксивыми и давящими на жалость. Единственное, чем проникся ведущий, так это страданиями принца из-за внезапной смерти его матери. Стерн позволил себе резко высказаться в адрес Чарльза и назвал его непорядочным по отношению к леди Ди.

Что касается американской общественности, то она солидарна со словами ведущего. В искренность пары почти никто не верит, а их демонстративная плаксивость только отталкивает. Поэтому вряд ли Гарри когда-нибудь станет уважаемой личностью за океаном.