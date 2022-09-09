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Киноафиша Статьи Принца Чарльза больше нет: старший сын повторил судьбу Елизаветы II

Принца Чарльза больше нет: старший сын повторил судьбу Елизаветы II

9 сентября 2022 18:30
Принца Чарльза больше нет: старший сын повторил судьбу Елизаветы II

Поклонники не ожидали такого поступка от нового монарха.

После смерти королевы Елизаветы II ее старший сын принц Чарльз стал новым королем Великобритании. Как оказалось, в связи с новым титулом он должен взять себе новое имя.

Судя по официальному заявлению, новых монарх решил стать Карлом III. Он выбирал среди нескольких имен, среди которых были Георг, Артур и Филип, но остановил свой выбор именно на Карле. Предыдущие правители с таким именем жили лишь в 17 веке.

Почему сын королевы решил стать Карлом, неизвестно. Однако в официальных документах он уже носит новое имя и в своем первом заявлении к нации подписывается именно как Карл Третий.

Отметим, что Елизавета II при восхождении на престол отказалась от двух своих имен, Марии и Александры, оставив лишь первое. По данным СМИ, она рассчитывала, что принц Чарльз отдаст дань уважения своему деду и станет Георгом Седьмым, но он изменил свое решение.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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