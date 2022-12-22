Принц Уильям унизил Кейт Миддлтон на всю страну: она в долгу не осталась

Прежде чем стать крепкой семьей, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон пришлось пройти через немалое количество испытаний. Особенно досталось принцессе Уэльской — ее часто травили в Сети и на страницах газет.

Отношения между будущими супругами начались в 2001 году, когда оба учились в Сент-Эндрюсском университете. Поклонники были уверены, что после окончания учебы внук Елизаветы II, наконец, сделает предложение руки и сердца своей возлюбленной. Но принц не спешил, чем унизил Миддлтон на всю страну.

Дошло до того, что ей дали довольно обидное прозвище — ждущая Кейт. Мириться с этим избранница Уильяма не стала: в 2007 году терпение Миддлтон лопнуло, и она бросила возлюбленного.

Тогда многие решили, что этой истории любви пришел конец, но это оказалось только начало большого пути. Через несколько месяцев после разрыва принц понял, кого потерял, и поспешил преподнести своей пассии заветное кольцо. Весной 2011 года Кейт и Уильям поженились.