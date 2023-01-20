Принц Уильям превращается в старика: причина повергнет в шок (фото)

Принца Уильяма настигла та же участь, что и его супругу Кейт Миддлтон. Ранее хейтеры жестко высмеивали принцессу Уэльскую за внешность: якобы она совсем не следит за собой, из-за чего выглядит гораздо старше своих лет. Теперь аналогичные претензии в свой адрес услышал и будущий монарх.

В Сети пишут, что старший сын Карла III стремительно превращается в старика. Многие обратили внимание на то, что Уильям уже лысеет. Кроме того, по мнению злопыхателей, принц совсем не сексуальный.

Другое дело — его брат Гарри. Принца и принцессу Уэльских все чаще противопоставляют герцогам Сассекским. Пока сбежавшие в США супруги живут как хотят, Уильям и Кейт всеми силами стараются сделать хорошую мину при плохой игре.

По слухам, Гарри и его жена Меган Маркл не раз обращались за помощью к пластическим хирургам, а потому выглядят молодо и привлекательно. Уильям же вместе с супругой не желают ложиться под нож хирурга. Вместо того чтобы заняться собственной внешностью, они вынуждены переживать о том, что еще может учудить их опальный родственник.