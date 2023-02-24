Принц Уильям осмелился пойти против воли семьи: его смелости можно позавидовать

Принцесса Диана, будучи женой наследника престола, нарушала устоявшиеся правила королевской семьи, чем и вызывала восхищение и любовь простых граждан. Свой бунтарский настрой и темперамент она передала любимым сыновьям. Например, Гарри отрекся от трона ради американки, а вот спокойный и рассудительный Уильям отказался соблюдать одно важное условие.

Традиционно представители правящей династии выбирали обручальные кольца с крупными бриллиантами. Такое украшение должно быть баснословно дорогим и подчеркивать статус монаршей особы. Однако главный наследник трона решил преподнести своей супруге перстень с огромным сапфиром, которым когда-то владела леди Ди.

Королева людских сердец сама выбрала это кольцо и в те времена оно стоило 28 тысяч фунтов. Однако для королевской семьи украшение было слишком дешевым и стало неким вызовом, брошенным светловолосой девушкой. Сегодня его носит жена Уильяма Кейт, напоминая о смелости и любви его знаменитой матери.