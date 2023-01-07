Принц Уильям исчезнет: будущее внука Елизаветы II определено

Королева Елизавета ll правила дольше всех английских монархов. Ее смерть стала трагедией для не только для Соединённого Королевства, но и для всего мира. Она была символом стабильности и надёжности.

Теперь на троне оказался сын знаменитой наследницы династии Виндзоров. Однако он сменил имя, данное ему при рождении, и стал Карлом lll. 71-летний монарх вряд ли повторит успех своей матери, поэтому многие гадают, как же будут звать принца Уильяма.

Стало известно, что следующего короля Англии нарекут Вильгельмом V.

Интересно, что именно так звали полководца, который завоевал туманный Альбион, освободив его от датчан.

Уильяму уже пророчат славное правление, ведь среди британцев он считается самой подходящей на трон кандидатурой. Он молод, образован и успел полюбиться людям.