Принц Уильям готов был пойти против отца: его поддерживала Елизавета II

Развод с принцем Чарльзом стал для Дианы Спенсер личной драмой. Принцесса потеряла не только семью, но и титул «Ее Королевское Высочество».

В книге «Королевский долг» бывший дворецкий леди Ди Пол Баррел отметил, что Елизавета II была не против того, чтобы ее бывшая невестка сохранила за собой титул, однако Чарльз выступил категорически против этого. В результате потери почетного титула королева людских сердец должна была делать реверанс при виде тех, у кого он был, в том числе перед экс-супругом и своими сыновьями — Уильямом и Гарри.

Диана тяжело переживала такой удар, но сделать ничего не могла. Тогда Уильям дал ей обещание, что когда станет королем, то вернет ей титул. Это означает, что принц был готов пойти против воли своего отца. Любопытно, что Елизавета его в этом поддерживала. В 1997 году после гибели леди Ди Ее Величество выступила с инициативой о возвращении Спенсер титула «Ее Королевское Высочество», однако семья покойной отказалась от этого.