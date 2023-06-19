Принц из «Золушки» женился на «ведьме»: ахнете, узнав о ее особенности

Алексей Консовский покорил сердца миллионов поклонниц ролью Принца в сказке Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро «Золушка». Фанатки со всей страны мечтали с ним познакомиться, но мало кто догадывался, что его сердце было занято.

Так, в 40-х артист познакомился с Верой Алтайской, с которой учился в одном вузе. Будущая звезда экрана сразу же влюбился в девушку с яркой внешностью, а особенно его поразила ее врожденная гетерохромия: один глаз у нее был карий, а другой — зеленый.

Не смутило артиста и прозвище Веры — Ведьма. Дело в том, что она отличалась пленительной красотой, практически сводившей мужчин с ума, а разный цвет глаз на Руси считался признаком колдовских чар.

В итоге влюбленные сыграли свадьбу, а спустя некоторое время у них родилась дочь Светлана. Современники не раз признавали Консовского и Алтайскую одной из самых красивых пар экрана, но их браку не суждено было быть долгим. Уже спустя несколько лет они развелись, и Алтайская больше не вышла замуж.