Принц из советских сказок женился на «ведьме»: не поверите, чего он натерпелся

Природа подарила Вере Алтайской невероятно выразительную внешность. И яркой особенностью актрисы стали разные глаза: один зеленый, другой карий. Благодаря этому Александр Роу часто предлагал ей роли отрицательных героинь в своих фильмах-сказках. Режиссер даже называл красавицу настоящей ведьмой.

Впрочем, за привлекательностью артистки скрывался скверный характер. Она не стеснялась в высказываниях, из-за чего ее коллегам было непросто. Но ситуация стала еще плачевнее во время первого брака кинодивы. Ее мужем стал Алексей Консовский, который прославился благодаря роли Принца в картине «Золушка».

Отношения между супругами ухудшались с каждым годом, и даже рождение дочери их не сблизило. Алтайская устраивала возлюбленному громкие скандалы и не стеснялась спорить с избранником даже на съемочной площадке. К тому же она пристрастилась к алкоголю, что Консовский просто отказывался терпеть. В итоге он подал на развод, а ребенка забрал с собой.