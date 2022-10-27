Принц Гарри впал в ярость: Елизавета II настроила против себя одним поступком

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала объектом пристального внимания со стороны общественности. Однако мало кто знает, что столь важное для жизни всей королевской семьи событие было омрачено скандалом.

Перед публикой бывшая американская актриса появилась в тиаре королевы Марии, но изначально она хотела примерить на себя свадебную тиару, имеющую связь с домом Романовых. Этот факт предал огласке королевский историк Роберт Лейси, написавший книгу «Битва братьев: Уильям и Гарри».

«Елизавета была вынуждена отказать Маркл, поскольку у выбранного ею аксессуара была довольно своеобразная история. Тиара прибыла из России после русской революции, передали же ее некие сомнительные каналы. Это именно та причина, по которой украшение старались лишний раз не светить на публике. Королеве не хотелось, чтобы после свадьбы ее внука в СМИ писали о том, какая особа носила тиару ранее и какой трагичной оказалась ее судьба», — подчеркнул Лейси.

Вот только принц Гарри, узнав об отказе Ее Величества, впал в ярость. По уверению эксперта, сын Дианы Спенсер попросту не знал ни истории, ни семейных традиций, а потому так и не смог осознать всю важность решения своей венценосной бабушки.