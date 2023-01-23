Принц Гарри раскрыл «преступление» Кейт и Уильяма, поражающее абсурдностью

Принц Гарри продолжает раскрывать всю шокирующую правду о британской королевской семье. В этот раз на страницах своих мемуаров он признался, что принц Уильям и Кейт Миддлтон пытались сорвать подготовку к его свадьбе.

По словам сына Карла III, его старший брат с супругой вклинивались в каждый аспект предстоящей церемонии. Больше же всего проблем вызвала рассадка гостей. Дело в том, что по английской традиции супруги должны сидеть порознь, тогда как в США принято сажать пары за один стол. В итоге герцог и герцогиня оказались вместе, что вызвало большой скандал.

Якобы в преддверии церемонии Уильям и Кейт явились в гости к Гарри и Меган, чтобы обсудить свадьбу. И, когда узнали, что будут сидеть за столом, как и другие женатые пары, не смогли сдержать своего возмущения, практически набросившись на молодоженов.

«То, что начиналось с классической светской беседы, переросло в крики», — пишет Гарри.

В итоге жених с невестой не поддались на провокацию со стороны внука Елизаветы, но неожиданная ссора испортила им всю подготовку и долгожданный праздник.