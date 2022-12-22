Принц Гарри повторил судьбу королевы: об этом бунте Елизаветы II мало кто знал

Принц Гарри пошел против родных, связав свою жизнь с бывшей американской актрисой Меган Маркл. В Букингемском дворце искренне верили, что эти отношения не продлятся долго, но дело все же дошло до свадьбы. И этому есть простое объяснение.

Герцог Сассекский повторил судьбу своей любимой бабушки — ныне покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Ее Величество на протяжении более чем 70 лет была счастлива в браке с принцем Филиппом. Но мало кто знает, что родные королевы были против этой связи.

Отец Елизаветы Георг VI считал Филиппа недостойной кандидатурой для своей дочери. Больше всего короля смущал тот факт, что старшие сестры принца состояли в браке с немецкими аристократами и поддерживали нацистов.

К тому же монарха беспокоил слишком веселый нрав молодого человека с иностранными корнями, делающий его не похожим на сдержанную наследницу престола. Также король считал принца слишком грубым и необразованным.

Вот только Елизавета и слушать не желала, что Филипп ей не подходит. Королева была готова бунтовать, лишь бы ей позволили выйти замуж за любимого человека, и тогда Георгу VI не оставалось ничего другого, кроме как смириться с выбором дочери.