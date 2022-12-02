Принц Гарри поставил точку: воссоединения королевской семьи не будет

Совсем скоро терпение британцев и поклонников королевской семьи по всему миру будет вознаграждено. Долгое время они ждали премьеру документального фильма, посвященного принцу Гарри и его супруге — бывшей американской актрисе Меган Маркл. Точная дата выхода проекта пока не известна, зато на стриминговой платформе появился его официальный трейлер. Уже на этом этапе без сенсационных заявлений не обошлось.

Герцоги Сассекские обещают раскрыть подробности не только их жизни, но и громкого конфликта с членами монаршего семейства, который закончился тем, что супруги отказались от королевских полномочий и сбежали в США. В медийном пространстве есть два предположительных названия картины — «Гарри и Меган» и «Гарри и Меган: история королевской любви». Анонс включает в себя множество фотографий супругов как из личного архива, так и сделанных во время их официальных выходов в свет. Но вишенкой на торте оказался отрывок из речи Гарри, в которой он поставил окончательную точку в одном вопросе.

«Я сделал все, что мог, чтобы защитить свою семью», — заявил принц, уточнив также, что никто даже понятия не имеет о том, что происходило за закрытыми дверями Букингемского дворца. Тем самым внук Елизаветы II ясно дал понять, что примирения с его отцом Карлом III и братом, принцем Уильямом, ждать не стоит.