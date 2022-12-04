Принц Гарри показал свое истинное лицо: опешили даже преданные фанаты

Многие полагают, что принц Гарри во всем идет на поводу у своей супруги Меган Маркл, из-за которой то и дело попадает в разного рода скандалы. На самом же деле внук Елизаветы II и сам не подарок.

Младший сын короля Великобритании показал свое истинное лицо, когда публично оскорбил актрису Хелен Миррен, сыгравшую Ее Величество в проекте «Королева». Работы звезды была оценена по достоинству: она даже удостоилась награды во время одного из мероприятий благотворительного фонда The Prince’s Trust.

Явился на ту церемонию и Гарри. Незадолго до начала награждения он случайно пересекся с артисткой. Увидев Миррен, принц отпустил едкую шутку: «О, и бабушка здесь!» От такого опешила не только звезда, но и преданные фанаты: многие знают, что Хелен довольно болезненно относится к тому факту, что уже далеко не молода. В конце концов, она женщина, а значит, намекать на ее возраст, было по меньшей мере невежливо.