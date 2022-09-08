Принц Гарри похож на этого мужчину больше, чем на брата: вы ахнете, увидев бывшего Меган Маркл

Меган Маркл не захотела изменять своему вкусу на мужчин. Глядя на бывшего и нынешнего супругов герцогини, становится очевидно, что ей нравится один и тот же типаж.

Иначе как объяснить тот факт, что у принца Гарри гораздо больше сходства с Тревором Энгельсоном, нежели с родным братом — принцем Уильямом. У знаменитостей один разрез и цвет глаз, похожие черты лица, практически идентичные брови и губы. Разница лишь в том, что продюсер заметно старше внука Елизаветы II и не отращивает бороду.

Отметим, что среди причин расставания Маркл с Энгельсоном в Сети указан тот факт, что продюсер не смог смириться с востребованностью его возлюбленной после съемок в сериале «Форс-мажоры», ведь Меган фактически перестала от него зависеть. Сама актриса тоже не раз говорила, что ее экс-возлюбленный часто вел себя так, будто не хотел, чтобы она добилась успеха.