Принц Гарри озвучил условие примирения с отцом: от него в шоке вся Британия

Отношения принца Гарри и королевской семьи продолжают оставаться натянутыми. Никто не знает, как долго это продлится. До сих пор неизвестно, посетит ли принц коронацию Карла III, ведь он поставил семье серьезное условие.

Гарри готов идти на примирение с родней. Но пока его позиция остается неизменной: его не будет на коронации, если атмосфера во дворце останется такой же невыносимой. Сын леди Ди пожаловался, что во время посещения похорон Елизаветы II к нему относились токсично. А терпеть еще раз подобное обращение Гарри не хочет.

От такого заявления были в шоке все британцы, ведь, по их мнению, в этом разладе виноват он сам, а теперь требует к себе незаслуженного снисхождения. Впрочем, даже если принц будет на коронации, то ему не отведут никакой особенной роли на церемонии. Ни ему, ни Маркл даже не позволят появиться на балконе Букингемского дворца, где положено быть всем членам семьи. Кроме того, королевские источники предполагают, что организаторы не допустят того, чтобы Гарри и Уильям сидели рядом.

Муж Меган Маркл должен дать свой ответ до начала апреля. А до этого времени публика будет гадать, что же в итоге решит принц Гарри.