Принц Гарри остался не у дел: судьба королевского наследства вызвала оторопь

Слухи вокруг истинного отношения к принцу Гарри в королевской семье ходили давно. Его мать Диана Спенсер честно рассказывала, что Чарльз не был рад рождению второго сына. Еще больше проблем вызвал рыжий цвет волос Гарри: сплетники тут же предположили, что Диана была неверна мужу.

В молодости принц отметился многочисленными выходками и нетрезвыми вечеринками. На фоне успешного и спокойного принца Уильяма его младший брат проигрывал. Поведением Гарри были недовольны и его отец, и бабушка. Как выяснилось теперь, и мать королевы Елизаветы II недолюбливала беспутного правнука.

Елизавета Боуз-Лайон открыто демонстрировала свое предпочтение Уильяму. Она с радостью приглашала его на чаепития, а на совместных мероприятиях заботилась о том, чтобы любимый правнук сидел подле нее. Где в этот момент находился Гарри, ее ничуть не интересовало, уверяет королевский биограф Анджела Левин.

101-летняя Боуз-Лайон скончалась в 2002 году, оставив после себя наследство в 100 млн долларов. Оказалось, что большая его часть была разделена между Уильямом и Чарльзом. А принц Гарри остался не у дел.