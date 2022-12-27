Принц Гарри ни при чем: вот почему Гарри Поттер носит именно такое имя

Благодаря популярности книг и фильмов имя Гарри Поттера уже стало нарицательным. Его знают даже те, кто никогда не сталкивался с историей юного волшебника. Но почему у главного героя такое простое имя, в отличие от остальных персонажей, мало кто догадывался. Существовали даже предположения, что Поттер назван в честь британского принца Гарри: якобы таким образом англичанка Джоан Роулинг намекала на популярность младшего сына леди Дианы.

Но он оказался здесь ни при чем. При написании первой книги автор вспомнила фамилию семьи Поттер, с которой жила по соседству в детстве. А Гарри — просто ее любимое мужское имя.

Кроме того, существует и еще одна версия его происхождения. Поклонники саги считают, что незаурядный волшебник должен был обладать подчеркнуто простым именем, чтобы быть ближе к читателям. Таким образом демонстрировалось бы, что это обычный мальчик, попавший в странные обстоятельства. Но если имена Джон или Джеймс еще популярны и в Америке, то Гарри куда чаще встречается в Великобритании.