Принц Гарри не стал молчать об уходе Елизаветы II: без Меган Маркл не обошлось

Принц Гарри впервые прокомментировал смерть Елизаветы II. Официальное заявление появилось на сайте его благотворительного фонда.

В коротком сообщении герцог Сассекский цитирует слова королевы, которая утверждала, что жизнь состоит не только из расставаний, но и из первых встреч, которые намного важнее. Он всегда будет помнить каждую встречу с Елизаветой и дорожит этими воспоминаниями. Ведь она была для него не только бабушкой, но и королевой, а также верховным главнокомандующим.

«Я дорожу моментами, проведенными вместе, и другими особенными мгновениями», — рассказывает герцог.

Также наследник короны не забыл упомянуть в сообщении и свою супругу. Как откровенно признается принц на сайте Archewell , для него было очень важно познакомить бабушку со своей избранницей и успеть представить ей юных правнуков.

Отметим, что официальные похороны королевы состоятся 19 сентября. Елизавета будет захоронена в памятной часовне короля Георга VI в Виндзоре, куда будет перенесено и тело ее мужа, принца Филиппа.