Принц Гарри не смог молчать: подробности интимной жизни с Меган Маркл больше не секрет

Принц Гарри в очередной раз привлек к себе всеобщее внимание. Младший сын Карла III не побоялся осуждения и сделал ряд сенсационных заявлений в своих мемуарах под весьма недвусмысленным названием «Запасной».

В них герцог Сассекский не только выдал подноготную громкого конфликта с членами королевской семьи, но и раскрыл подробности интимной жизни с Меган Маркл. Для многих не секрет, что возлюбленная принца может похвастаться весьма бурным прошлым.

До того, как выйти замуж за Гарри, Меган пыталась строить актерскую карьеру в Голливуде. В ее фильмографии не обошлось без проекта с постельными сценами. Герцог признался, что когда только начинал строить отношения с Маркл, то пересмотрел все эпизоды в «Форс-мажорах», в которых его избранница предстала во всей красе.