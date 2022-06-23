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Принц Гарри не ожидал: неприглядный поступок Елизаветы II предали огласке

23 июня 2022 12:25
Принц Гарри не ожидал: неприглядный поступок Елизаветы II предали огласке

Конфликт внутри королевской семьи продолжает набирать оборот.

Елизавета II обидела принца Гарри и Меган Маркл, отказавшись сфотографироваться с их дочерью Лилибет. Подробностями ситуации поделился королевский эксперт Нил Шон в своем YouTube-шоу.

Не так давно герцоги Сассекские прибыли в Лондон, где проходили торжественные мероприятия в честь 70-летия правления Елизаветы. Знаменитости приехали в столицу Англии в полном составе, взяв с собой и юную наследницу Лилибет, которая впервые познакомилась со своей прабабушкой. Однако Елизавета, судя по всему, не осталась в восторге от встречи с родственницей.

Королева во время их первой встречи запретила фотографам появляться рядом и за все время так и не сделала совместный официальный снимок. Также удивило членов королевской семьи и то, что Ее Величество решила провести в компании юной родственницы всего 15 минут, хотя многие рассчитывали, что их общение продолжится около часа.

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Подобное поведение со стороны Елизаветы оскорбило родителей Лилибет. По словам Шона, герцоги не ожидали подобной реакции. К тому же королева сделала снимок с их старшим сыном Арчи несколько лет назад.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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