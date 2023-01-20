Принц Гарри лишился права быть похороненным рядом с принцессой Дианой

Сегодня жизнь герцога Сассекского находится под пристальным вниманием. Его автобиография вскрыла не только грязные тайны королевской семьи, но и интересные подробности его взаимоотношений с матерью, о которых публике раньше не было известно.

Ни для кого не секрет, что принцесса Диана была любящей и заботливой матерью. Ее смерть сильно отразилась на мальчиках, но больше всего на Гарри, поскольку в то время он был слишком мал, чтобы справиться со своими эмоциями. Поэтому британцам абсолютно понятно желание молодого человека быть похороненным рядом с мамой.

Об этом решении он сообщил перед отправкой в Афганистан, но ему объяснили, что это невозможно. Все из-за развода родителей. Королева людских сердец после разрыва отношений с Чарльзом потеряла свой королевский статус. Но ее младший сын, несмотря на все его заявления, все еще считается наследником на британский престол. Эти различия в статусе не позволяют принцу Гарри после смерти оказаться рядом Дианой.