Принц Гарри был в курсе: пойманная с поличным Меган Маркл покаялась

Прежде чем выйти замуж за принца Гарри Меган Маркл строила карьеру в Голливуде. Больших успехов артистке добиться так и не удалось. Вместо популярности она получила подпорченную репутацию.

В 2007 году Маркл была участницей шоу «Сделка или нет», где ей в числе других 26 моделей приходилось демонстрировать за деньги свое обнаженное тело. Эта роль никогда не доставляла знаменитости удовольствия, но ради прибыли Меган была вынуждена с ней мириться. Однако в один прекрасный день терпение актрисы лопнуло, и она покинула проект.

Об этом пойманная с поличным Маркл рассказала в беседе с Пэрис Хилтон.

«Тогда я чувствовала себя так, будто являюсь женщиной с низкой социальной ответственностью. Мой образ был именно таким», — цитирует герцогиню портал Dailymail.

Из откровений Меган становится ясно, что Гарри знал о ее темном прошлом. По уверению Маркл, она хочет, чтобы их с принцем общая дочь Лилибет в будущем никогда не подвергалась подобному унижению.