Принц Джордж опозорил королевскую семью: такого от сына Уильяма не ждал никто

Несмотря на свою принадлежность к королевской семье, девятилетний принц Джордж ведет жизнь обычного ребенка. Как и все, он ходит в школу, где сталкивается с типичными проблемами. Правда, решает их будущий наследник престола весьма необычно.

Как сообщает портал The Sun , сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон не удалось избежать разногласий со своими сверстниками. Более того, порой дело доходит до драк. Чтобы защитить себя, маленький Джордж придумал способ, которым опозорил королевскую семью.

Своим обидчикам правнук ныне покойной Елизаветы II заявляет прямо: «Вам следует быть осторожнее, когда имеете дело со мной, потому что мой отец станет королем!» Многие не ожидали такого высокомерия от принца. Теперь в Сети пишут, что Джорджу не следует кичиться своим особенным положением и быть осторожнее с подобными высказываниями.