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Киноафиша Статьи Примирения сыновей принцессы Дианы не будет: причины обескураживают

Примирения сыновей принцессы Дианы не будет: причины обескураживают

4 октября 2022 14:00
Примирения сыновей принцессы Дианы не будет: причины обескураживают

Всплыли подробности давнего интервью герцога Сассекского.

Смерть Елизаветы II не заставила ее внуков забыть былые обиды. Принц Гарри вместе с женой Меган Маркл вернулся в США, так и не помирившись со своим братом — принцем Уильямом.

Как оказалось, этого примирения ждать не стоит. Причины, по которым сыновья принцессы Дианы не смогут найти общий язык, раскрыл королевский эксперт Валентин Лоу в книге под названием «Придворные: скрытая сила короны».

Выяснилось, что отношения родственников испортились еще до того, как Гарри вместе с супругой дал скандальное интервью Опре Уинфри. В 2019 году герцог Сассекский в документальном фильме, посвященном его путешествию по Африке, отметил, что у них с Уильямом «разные пути».

После этого супруг Кейт Миддлтон предпринял попытку встретиться с братом, чтобы расставить все точки над «i», но тот увидеться не захотел. Общаться с Уильямом Гарри отказался не просто так. Он испугался, что впоследствии герцог Кембриджский поделится подробностями их личной беседы с представителями СМИ.

«Гарри был разбит из-за того, что не доверяет самым близким людям», — приводит отрывок из вышеупомянутой книги портал Mainstyles.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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