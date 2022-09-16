Примирения с семьей Фриске не будет: условия Шепелева ужаснули россиян

После смерти Жанны Фриске прошло уже семь лет, однако родные артистки продолжают враждовать с ее экс-возлюбленным Дмитрием Шепелевым. Дошло до того, что телеведущий не позволяет сыну Платону общаться с родственниками по материнской линии.

Тем не менее многие надеются на то, что близким ныне покойной экс-солистки «Блестящих» удастся оставить разногласия в прошлом. Вот только эти надежды вряд ли оправдаются.

Оказалось, что конфликт не может разрешиться из-за Шепелева, который не желает примирения с семьей Фриске. В YouTube-шоу «Алена, блин! » отец знаменитости Владимир Копылов подчеркнул, что был готов сесть с телеведущим за стол переговоров, чтобы, наконец, прийти к компромиссу, но Дмитрий выдвинул вызывающее ужас требование.

По словам отца певицы, телеведущий хочет, чтобы тот встал перед ним на колени и покаялся за свои слова, сказанные публично, заявив, что они были ложью. «Но я на колени никогда не встану. Даже ради внука», — подытожил Копылов.