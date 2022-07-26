Примирение с Меган Маркл не за горами: Елизавета II сделала первый шаг

Елизавета II пригласила принца Гарри и его семью на совместный отдых в Шотландию. Как уверены королевские эксперты, поступок королевы можно расценивать как первый шаг к примирению.

Последние несколько лет принц Гарри и Меган Маркл регулярно оказываются замешаны в скандалах, самым крупным из которых стало резонансное интервью для Опры Уинфри. Как были уверены многие, после той беседы герцоги Сассекские никогда не смогут наладить отношения с Букингемским дворцом. Однако со временем связь все же удалось восстановить: сначала Елизавета познакомилась со вторым ребенком своего внука, а после пригласила их всех на совместный отдых.

Как пишет портал Hollywood Life , ближайшие два месяца Ее Величество намерена провести в поместье Балморал, которое располагается в шотландском Абердиншире. Якобы Елизавета пригласила всю семья принца Гарри, а работников замка предупредила о вероятном приезде родственников.

Пока неизвестно, примут ли герцоги Сассекские предложение. Как уверены королевские эксперты, такой жест можно расценивать как попытку Елизаветы наладить отношения с внуком, поэтому наследники короны не могут отказаться.