Примирение невозможно: принц Гарри отказался от встречи с отцом и вот почему
Принц Чарльз крайне расстроен поведением сына.
Принц Гарри не намерен налаживать отношения со своим отцом. Герцог Сассекский вместе с супругой Меган Маркл прибыл в Великобританию, но встречи с принцем Чарльзом не ищет.
Сын Елизаветы II решил первым сделать шаг к примирению: он пригласил наследника в поместье Балморал и планировал провести там вместе с сыном и его женой несколько дней. Однако у принца Гарри другие планы.
Он отказался от времяпрепровождения с родителем и бабушкой, которая в настоящее время также находится в замке. Герцоги решили поселиться подальше от родственников и выбрали коттедж Фрогмор, в котором обитали до того, как окончательно перебраться в США.
О том, что Гарри вновь проявил характер и ясно дал понять, что примирение с семьей невозможно, рассказали инсайдеры из окружения Ее Величества. Их слова передал портал Mainstyles.
Выяснилось, что принц Чарльз был расстроен отказом своего сына. Между тем многие удивились решению Гарри, ведь совсем недавно Меган Маркл дала интервью, в котором открыто заявила, что ее муж ждет первого шага от родственников.