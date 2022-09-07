Примирение невозможно: принц Гарри отказался от встречи с отцом и вот почему

Принц Гарри не намерен налаживать отношения со своим отцом. Герцог Сассекский вместе с супругой Меган Маркл прибыл в Великобританию, но встречи с принцем Чарльзом не ищет.

Сын Елизаветы II решил первым сделать шаг к примирению: он пригласил наследника в поместье Балморал и планировал провести там вместе с сыном и его женой несколько дней. Однако у принца Гарри другие планы.

Он отказался от времяпрепровождения с родителем и бабушкой, которая в настоящее время также находится в замке. Герцоги решили поселиться подальше от родственников и выбрали коттедж Фрогмор, в котором обитали до того, как окончательно перебраться в США.

О том, что Гарри вновь проявил характер и ясно дал понять, что примирение с семьей невозможно, рассказали инсайдеры из окружения Ее Величества. Их слова передал портал Mainstyles .

Выяснилось, что принц Чарльз был расстроен отказом своего сына. Между тем многие удивились решению Гарри, ведь совсем недавно Меган Маркл дала интервью, в котором открыто заявила, что ее муж ждет первого шага от родственников.