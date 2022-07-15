Примирение невозможно: Лепс прилюдно покаялся после развода

Григорий Лепс рассказал о возможности восстановления своего брака с Анной Шаплыковой. Знаменитости разошлись осенью прошлого года.

Вот уже больше полугода прославленный артист является холостым. Музыкант старается не комментировать свою личную жизнь, из-за чего вокруг него появляется множество количество слухов. Некоторые при этом связаны с возможным воссоединением музыканта с его экс-супругой. Однако, как оказалось, поклонникам не стоит надеяться на правдивость этих слухов.

По словам самого певца, который разоткровенничался в беседе с порталом «СтарХит », он «очень сомневается», что сможет наладить отношения с Шаплыковой и та вновь решится стать его женой. При этом Лепс не скрывает, что лишь он стал виновником развода, и сожалеет об этом. Как рассказал музыкант, он сделает все, чтобы сохранить цивилизованные отношения с членами своей семьи, и будет помогать наследникам, так как считает это своей обязанностью.