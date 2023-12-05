Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома

Свист в доме часто вызывает недовольство и раздражение. Еще в древности он был связан с ветром, который, как считалось, приносил разрушения и несчастья. Для крестьян сильный ветер был настоящим бедствием, так как он уничтожал посевы, разрушал дома и причинял ущерб.

Согласно старинным поверьям, свист в доме раздражает домового, который может покинуть дом, забрав с собой благосостояние и достаток хозяев. Кроме того, свист может привлечь нечистую силу, которая принесет с собой беды.

В наше время людей, которые не любят заниматься делом или много говорят попусту, презрительно называют свистунами. Это связано с предположением, что человеку, который занят и активно работает, просто не остается времени заниматься этим.

Считается, что если человек свистит в доме, то денег ему не видать. Свист также считается неподобающим и оскорбительным в приличном обществе.